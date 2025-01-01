Пожар гори в нерегламентирано сметище в района на село Паничарево, община Бобов дол, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка.

Пожарът е в близост до пътя Кюстендил – Дупница. На място са три екипа на пожарната. Подсигурена е фадрома и водоноска, както и доброволци от община Бобов дол, посочи Табачка.

Актуализират картата с нерегламентираните сметища

Актуализираме картата с нерегламентираните сметища на територията на България, каза в Стара Загора министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на национална конференция под надслов „БСП-Обединена левица“: успехи и предизвикателства“. Той заяви, че е засилена контролната дейност на регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) по отношение на нерегламентираните сметища.

Генов посочи, че са предприети промени в Закона за управление на отпадъците. Акцент в промените е налагането на по-високи глоби на физически и юридически лица, както и възможността за използване на нови доказателствени средства. Кметовете ще могат да използват видеонаблюдение при контрола по отношение на нерегламентираните сметища.