Германия забрани мюсюлманската асоциация „Интерактив” и ще конфискува нейните активи, съобщи днес германското министерство на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс.

Извършват се обиски и в още две ислямски асоциации. Ранно тази сутрин бяха претърсени 7 имота бяха претърсени в Хамбург, а също 12 в Берлин и провинция Хесен. Тези операции са част от предварителните разследвания на асоциациите „Генерация Ислям” и „Реалност Ислям”, посочи в изявление министерството.

„Ще приложим закона с цялата му строгост срещу всеки, който агресивно призовава за халифат по нашите улици, подклажда омраза срещу държавата Израел и евреите по недопустим начин и пренебрегва правата на жените и малцинствата“, заяви вътрешният министър Александер Добринд в изявлението си.