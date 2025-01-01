Германското правителство е разпратило писма до афганистанци с предложение за финансова помощ, ако се откажат от плановете си да емигрират в Германия, предаде ДПА.

Много афганистански семейства, напуснали Афганистан, чакат в Пакистан от месеци и дори години, посочи агенцията. Консервативното коалиционно правителство на канцлера Фридрих Мерц спря през май програмата си за приемане на уязвими афганистанци.

В писмото се отправя призив към тях да се върнат доброволно в Афганистан или да заминат за трета страна, съобщи за ДПА говорителка на Министерството на вътрешните работи. "Целта е да се дадат възможности на хора, които не могат да очакват да бъдат приети в Германия", каза тя.