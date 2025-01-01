Група афганистански граждани получиха одобрение да отпътуват от Пакистан за Германия, предаде ДПА. Това е третото подобно прехвърляне на граждани на Афганистан след смяната на германското правителство по-рано тази година.

Те ще пътуват с граждански полет с прекачване в Истанбул, след което ще се отправят към Германия, съобщи журналист на ДПА в Исламабад.

Предишните групи афганистанци бяха одобрени за преселване в Германия съгласно програма за хора в особено уязвимо положение. Те пристигнаха в Хановер, а след това бяха изпратени в различни части на страната.

Министерството на вътрешните работи в Германия многократно изтъкна, че всички одобрени афганистанци са били проверени, преди да влязат в страната.

Много афганистански семейства прекарват месеци и години в Исламабад, преди да получат разрешение да отпътуват за Германия. През май новото правителство на консерваторите в Берлин прекъсна програмата за прием на афганистанци в уязвимо положение.

Програмата оказваше подкрепа на местните служители на германски институции, на техните близки и на други хора, за които има опасност да бъдат преследвани от талибаните, като например адвокати и журналисти.

Някои афганистанци все още получават визи въпреки спирането на програмата, след като спечелиха дела в германски съдилища и получиха право да влязат във Федералната република. В някои от съдебните процеси те бяха подкрепени от правозащитната организация "Кабул еърлифт".

Според германското правителство около 1910 одобрени за влизане в Германия афганистанци все още са в Пакистан. Сред тях са 220 бивши местни служители на германски институции и техни близки, 60 души, включени в списък за защита на човешките права, 600 са одобрени по програма за временно настаняване и около 1030 съгласно по-всеобхватната федерална програма за Афганистан.

В коалиционното си споразумение германското правителство заяви, че ще спре федералните програми за прием, като например тези за Афганистан, и няма да обявява нови.