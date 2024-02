Andreas #Brehme ist tot!

Ich kann es kaum fassen: Herzstillstand mit 63.

Hier Dir zu Ehren und Andenken Dein großer Augenblick: Elfmeter, WM-Finale 1990.

Platzierter kann man nicht schießen!

Du hast die ganze Nation glücklich gemacht.

Ruhe in Frieden!pic.twitter.com/4L6HxHP9Vo — SIGGI (@SiegmundFrei) February 20, 2024

Авторът на единствения гол нанае починал през нощта на 63 години, съобщиха медиите в Германия.Бреме, който в кариерата си е играл като ляв защитник, вкара дузпа в 85-ата минута за успеха наи така донесе третата световна титла на страната си. Причината за смъртта е инфаркт, който бившият футболист е получил през нощта в съня си у дома в Мюнхен. След като е получил сърдечния удар,е бил приет в спешното отделение на клиника на Циймсенщрасе, близо до апартамента му, но не е могъл да бъде спасен, съобщава вестник "Билд".В кариерата си той има 86 мача за националния отбор на, а също така на клубно ниво и за Кайзерслаутерн, Байерн (Мюнхен), Интер (Милано) и други отбори.живееше със сегашната си партньоркаи двамата си сина от предишната си женаВ кариерата си като футболисте запомнен с това, че беше модерен краен защитник, който не се страхува да се включва в атака, да центрира или стреля, и може да се похвали с добра резултатност за краен защитник.

Gulliver/Getty Images

Освен победната дузпа на финала, той вкара и на полуфинала срещу. Освен при спечелената титла през 1990-а година, той играе напрез 1994-а. Участва и Европейските първенства през 1984, 1988 и 1992 година.