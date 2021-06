Двубоят междубе прекъснат, след като звездата на домакините. Инцидентът се случи в края на първата част, съобщи Gong.bg

БТА

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

диша самостоятелно и може да говори, разкри агентът му. Халфът на Интер Милано се намира в болница, съобщават от УЕФА.Лекарски екип му оказа първа помощ на терена, правейки му изкуствено дишане.

на Интер Милано, когато той получаваше първа медицинска помощ.

Really scary stuff, Christian Eriksen just collapsed on the field.pic.twitter.com/j26x53ZLz2 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) June 12, 2021

Докато спешните екипи оказваха помощ на Ериксен на терена,. Това направи и съдийската бригада, начело с англичанина Антъни Тейлър, съобщи БТА.Футболистите и феноветеВидяха се сълзи както в очите на съотборниците му, така и сред феновете на Дания.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET.



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

От УЕФА обявиха, че срещата продължава. Играчите са били информирани и самите те са поискали да се играят. Първо ще се играят последните пет минути от първото полувреме. След кратка почивка, едва от 5 минути, второто полувреме ще бъде завършено."И двата отбора ще продължат мача", пише в съобщението. Играчите отново са на терена.

"Моменти като този ни напомнят колко е относително всичко в живота. Желая на Кристиан бързо възстановяване и се моля семейството му да има сили и вяра. В тези моменти обединението на футболната общност е толкова силно и неговото семейство усеща всички добри пожелания и молитви. Чух феновете на двата отбора да скандират името му. Футболът е прекрасен и Кристиан умее да го играе също толкова прекрасно", каза Чеферин.

