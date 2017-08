Европол с лятна кампания: праща картички на издирвани престъпници (СНИМКИ/ВИДЕО)

Наркобарон си направил пластична операция, хванаха го след 30 години търсене (СНИМКИ/ВИДЕО)

В Италия арестуваха мафиотски бос, докато си приготвял скара

Откриха италиански мафиот беглец в Мексико чрез Фейсбук (СНИМКА)

✉️Dear EU #MostWanted Fugitives,

Police want U back home this summer! ⛱

We hope these postcards find U well 👌https://t.co/xWEm5SAW9U pic.twitter.com/XcdZ69VENF — Europol (@Europol) 4 август 2017 г.

https://twitter.com/kangaske/status/893366278961991680

https://twitter.com/kangaske/status/893366278961991680

Мафиот се крие 5 години в тайник зад кухненските си шкафове (ВИДЕО)

Europol pisti pystyyn postikorttikampanjan etsintäkuulutettujen rikollisten löytämiseksi (Turun Sanomat) https://t.co/dD5o7SyE8I — News Bot (@kangaske) 4 август 2017 г.

В Италия арестуваха издирван мафиот на плажа

Европейската полицейска служба Европол прибeгна това лято до необичаен начин за проследяване на 21 издирвани престъпници – като им изпраща пои разпространява снимките им.Зад хумористичната лятна кампания , която цели да привлече вниманието, прозирастава ясно в материал на Агенция Франс прес.„Скъпи Артър, белгийските пържени картофки са най-вкусните и знаем, че ти липсват. Върни се, за да им се насладиш – имаме чудесна изненада за теб”, пиша на картичка, изпратена от белгийската полиция, която е на сайта на Еврлопол.Илюстрирана с рисунка статуята на момченцето Манекен Пис, което е емблемата на Брюксел, фунийка с картофки и чаша бира, картичката екойто се укрива след, като беше осъден за наркотрафик от съд в Брюксел през 2014.Лятната кампания на Европол започна в рамките на продължаваща инициатива за откриване на следите на най-търсените престъпници на континента.„Скъпи Фарук, знаеш, че животът е най-хубав в сладка Франция. Надяваме се скоро да се прибереш”, пише в картичка от френската полиция, която завършва с фразата „Липсваш ни”. На картичката са Айфеловата кула, мъж с работен комбинезон, който държи франзела и бутилка червено вино. Тя е за. Той ена 20 години затвор заи се смята, че живее във Франция, Белгия или Холандия.Зад хумористичното послание обаче се крие сериозната цел на Европоли това, които се укриват от правосъдието.От зна сайта www.eumostwanted.eu през януари 2016 си – 11 от тях като пряк резултат от информация, подадена на Европол.След предишна подобна кампания бяха арестувани трима души, един от тях британец, който беше р. Холандци са влизали в сайта, забелязали са снимката на беглеца и са го разпознали като работещ в бар. Два дни по-късно той е бил арестуван.Европол залага и на това, че и престъпниците. Често престъпниците избират да посещават