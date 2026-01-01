От 12 август 2026 г. в ресторантите, кафенетата и заведенията за обществено хранене в Европейския съюз вече няма да могат да се предлагат еднократни пакетчета с кетчуп, майонеза, горчица, соев сос и други подобни подправки за консумация на място.

Мярката е част от новия Регламент на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), чиято цел е да намали количеството отпадъци от еднократни опаковки и да насърчи повторната употреба на опаковъчните материали. Регламентът влезе в сила през февруари 2025 г., а основните му разпоредби започват да се прилагат от 12 август 2026 г.

Вместо индивидуални сашета, заведенията ще трябва да използват алтернативни решения като дозатори за многократна употреба, бутилки за сервиране на масата или други системи за многократно пълнене.

Новите правила няма да засягат храната за вкъщи и доставките по домовете. При тези услуги използването на порционни пакетчета ще остане разрешено. Изключение е предвидено и за болници, социални заведения и други здравни институции.

Според Европейската комисия опаковките са сред основните източници на пластмасови отпадъци в ЕС. Данните показват, че през 2022 г. средностатистическият европеец е генерирал близо 187 килограма отпадъци от опаковки. Затова Брюксел си поставя за цел до 2040 г. количеството опаковъчни отпадъци на човек да бъде намалено с 15%.

Промените за пакетчетата със сосове са само част от по-мащабна стратегия за ограничаване на еднократните опаковки. В следващите години Европейският съюз планира постепенно да намали и други подобни продукти, включително някои миниатюрни опаковки за козметика и хигиенни продукти в хотелите.

Представители на ресторантьорския сектор вече подготвят адаптирането на своите обекти към новите изисквания, като в много заведения дозаторите и бутилките за многократна употреба вече се използват като алтернатива на еднократните пакетчета.