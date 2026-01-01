Екипажи на германския авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa) ще стачкуват в четвъртък, 12 февруари, съобщи ДПА.

Пилотите и стюардите от основната авиокомпания в групата и подразделението за товарни превози "Луфтханза карго" (Lufthansa Cargo) ще проведат целодневен протест в рамките на спор за възнагражденията и пенсиите, посочи синдикален говорител.

Искания включват по-добри условия на труд в подразделенията "СитиЛайн" (CityLine), "СитиЕърлайнс" (CityAirlines) и "Дискавър" (Discover).

Стачката ще засегне всички полети, излитащи от германски летища.