Съобщенията за изтеглянето на сили на САЩ от държави в Централна и Източна Европа показват необходимостта да увеличим разходите за отбрана, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Предава кор. на БТА Николай Желязков.

По неговите думи подобно решение подчертава за пореден път нуждата от решимост за предприемане на действия в защита на европейската сигурност. Винаги сме разчитали на САЩ като силен партньор в подкрепата на нашите усилия, добави говорителят.

САЩ намаляват военното си присъствие и в България, Унгария и Словакия

Както БТА съобщи, по данни на различни издания, САЩ са уведомили съюзниците за предстоящо намаляване на американското военно присъствие в Румъния, България, Унгария и Словакия от средата на декември. Според специализираното издание "Старс енд страйпс", цитирано от румънския новинарски сайт Нюз.ро, от посочените четири европейски държави ще бъдат изтеглени около 3000 военни от САЩ.

