Един човек загина и 51 бяха ранени днес при две тежки верижни катастрофи в окръг Ван, Източна Турция. Това съобщи кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

И двата инцидента са станали на пътя Ван – Ерджиш. При пътнотранспортните произшествия са се сблъскали общо 30 превозни средства.

Причини за тежките катастрофи са мъгла и заледяване.

In a chain collision in Van, a historical #Armenian province, now in southeastern #Turkey, 30 cars were involved. One person died, and 51 were injured. The incident is attributed to fog and icy roads. pic.twitter.com/OhY95ywGZ4