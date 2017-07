Джон Кели сменя Рейнс Прибъс като началник на кабинета на президента

Новият медиен бос в Белия дом се закани да спре "информационния теч"

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 юли 2017 г.

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 юли 2017 г.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 юли 2017 г.

Президентът на САЩназначи министъра на вътрешната сигурност Джон Кели за нов ръководител на канцеларията на Белия дом на мястото на Райнс Прибъс, съобщиха световните агенции.Държавният глава обяви промяната в Twitter, ден след като новият директор на комуникациите на Белия домобвини Прибъс, че изнася информация на медии."Имам удоволствието да ви съобщя, че току-що назначих генерал/министър Джон Ф. Кели за ръководител на канцеларията на Белия дом", посочва Тръмп в поредица туитове."Той е велик американец и велик лидер. Джон също така свърши забележителна работа в (министерството на) вътрешната сигурност. Бе истинска звезда на моята администрация", заявява Тръмп.Прибъс, бивш ръководител на Националния комитет на Републиканската партия, е на поста от януари, когато Тръмп влезе в длъжност, но през последните дни бе мишена на остри нападки на фона на обтегнатите му отношения със Скарамучи, припомня ДПА.