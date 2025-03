Стотици протестиращи се се събраха във Върмонт, за да изразят несъгласието си с посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс в местния ски курорт Sugarbush Resort в Уорън. Това се случи малко след напрегнатия му обмен на реплики с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.

Зеленски напусна Белия дом след остра размяна на реплики и напрежение между него и Тръмп

Ванс, който беше придружен от семейството си, беше посрещнат от демонстранти с плакати в подкрепа на Украйна. Според очевидци тълпата наброявала стотици хора.

Hundreds of protesters disrupt Vance's vacation



He came to Vermont for vacation, but the locals weren't very welcoming.

🤫 pic.twitter.com/9xZxjvYWOU