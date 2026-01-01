Двама души загинаха, а четирима са пострадали при експлозия в жилищен блок в Севастопол, на полуостров Крим, съобщи назначеният от Русия местен губернатор Михаил Развожаев в канала си в Телеграм, предаде ТАСС.

"Тази нощ на улица "Павел Корчагин" №14 в жилищен блок е имало експлозия, от взривната вълна е пострадал също съседният блок №20. Причините и обстоятелствата се разследват. Към момента, за съжаление, са открити телата на двама загинали. Четирима души са пострадали и са откарани в болница", написа губернаторът.

🇷🇺 Rescue operations underway at the site of an explosion in a residential building in Sevastopol.



Ceilings collapsed on three floors, causing severe damage to the building. An adjacent building was also affected by the blast wave.



Той допълни, че хората от евакуираните две сгради са настанени временно в местно училище, а по-късно тези, чиито жилища са разрушени, ще бъдат прехвърлени в пансион.

Прокуратурата на Севастопол е образувала проверка по случая. Вследствие на експлозията единият блок е частично разрушен, а в другия е избухнал пожар. На мястото на инцидента работят 89 служители на аварийно-спасителните служби и 23 единици техника, отбелязва ТАСС.