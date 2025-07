В резултат на взрив на газовата инсталация на многоетажен жилищен блок в руския град Саратов на 25 юли са ранени 18 души. При експлозията частично или напълно са били разрушени 38 апартамента, съобщиха руските власти, цитирани от ТАСС.

Блокът има пет входа и 194 апартамента с около 600 обитатели.

Оперативните служби съобщиха, че спасителите и работниците са разчистили 50% от разрушенията и че на място се работи се денонощно.

#watch: A man is happily playing ball with two kids in Saratov, Russia, when the building behind them suddenly explodes, Debris rains down

