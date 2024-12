Руският философ и политолог Александър Дугин, определян от някои като идеолога на Путин, публикува съобщение в социалната мрежа "Екс" (X), в което казва, че „скоро Румъния ще бъде част от Русия“. Това съобщи кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Where wokeists and elite of Democrats can flee from US? Canada? Trudeau was recently at Mar-o-Lago. Israel? There is a war. London, Paris, Dubai? Exactly where Russian liberals have fled. Or Moldova? That will be part of Romania soon. But Romania will be part of Russia.