Международното летище на Кувейт беше подложено на иранско нападение с дронове, предадоха Ройтерс, Франс прес и кувейтската новинарска агенция КУНА.

Нанесени са "значителни" щети на летищната радарна система.

Летището на Кувейт беше подложено на атака с дронове

Атаката е била масирана. Засега няма данни за пострадали, информира кувейтската гражданска авиация.

По-късно през деня говорител на кувейтските власти заяви, че атаките са извършени от Иран и негови поддръжници.

Дрон удари главното пристанище на Кувейт

Междувременно противопожарната служба на Кувейт заяви, че операцията за потушаване на пожара, избухнал в сряда след въздушен удар по един от резервоарите за гориво на летището, е продължила повече от 58 часа.

Reuters: Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт (ВИДЕО)

Войната в Близкия изток се разширява и Техеран предприе серия от удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени военни бази на САЩ.

Израел от своя страна атакува обекти на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" в Ливан. Йеменските бунтовници хуси обявиха снощи, че са изстреляли залп от ракети по Израел за първи път от началото на войната срещу Иран.