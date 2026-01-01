Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е можела да сложи край на войната в Украйна още в първия ден, ако не беше руският генерал, който изпратил танкове към Киев „през блато“. Той каза това в интервю за изданието Аxios, на което се позовава агенция УНИАН.

„Мисля, че случилото се бе абсолютно изумително. Война, която трябваше да приключи много бързо. Знаете ли, не знам дали знаете тази история, но когато започна, Путин имаше стотици танкове, които се движеха по шосе. Бетонно, много добро, здраво като скала, право в Киев. И той щеше да стигне там за три часа, пътувайки с 80 километра в час, което е приблизително максималната скорост на танк“, каза Тръмп. Според него Русия е имала голяма колона от танкове.

„И те имаха някакъв генерал, който вероятно вече не е между живите. Вместо да отиде директно в Киев и да сложи край на войната в първия ден, той решил да кара през полета и блата - не мисля, че някой дори знае тази история

А няколко дни преди това имаше рекорден порой и тези танкове затънаха в калта“, добави президентът. Той повтори, че е дал на Украйна противотанкови ракети „Джавелин“, които унищожиха танковете (по време на първия си мандат ): „Дадох им ги, преди да се случи“.

„Но знаете ли, има такъв израз, казват: „О, ти толкова добре се отнасяш към Русия.“ Но аз не се отнасям добре с Русия. Бях много суров с Русия. Бях много суров с Китай, по-суров от всеки друг. Затова ме уважават. Имам добри отношения с тези хора, но дадох „Джавелините“ и тези танкове бяха унищожени“.

Според неговата версия „танковете бяха подредени в редица и не помръднаха с дни.“ Той добави: „И тогава дойдоха да ги ударят. Те бяха практически в плаващи пясъци. Беше кал, като плаващи пясъци. Не можеха да се движат. Ако този генерал просто беше карал право по бетонния път, щяха да са в Киев за четири часа и Украйна нямаше да направи нищо по въпроса. Тази война щеше да свърши за един ден. Това беше преди четири години и половина. Така че беше ужасна грешка“, обобщи Тръмп.