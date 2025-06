Деветгодишно момче е починало, след като е било блъснато от полицейски автомобил в Антверпен. То е било ударено от полицейски микробус, който е отговарял на сигнал за спешен случай, докато е пресичало улицата, съобщава белгийската новинарска агенция Белга, позовавайки се на местни медии.

Police activity is seen at the site of a traffic accident where a police car crashed into a child, in the Provinciestraat street in Antwerp on Wednesday 18 June 2025 📷 © Belgaimage / Jonas Roosens pic.twitter.com/AW3oKCLy3D