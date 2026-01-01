Френското правосъдие обяви официално, че издирва свидетели, след като мъж бе обвинен в изнасилвания и сексуална агресия над 89 непълнолетни лица, предаде Франс прес.

Той е на 79 години и е бил задържан през 2024 г. Той е заподозрян, че е извършил изнасилванията и агресията над непълнолетните в периода 1967 г. - 2022 г.

Случаят се разглежда от прокуратурата в Гренобъл. Предполагаемите престъпления обаче са били извършени в Германия, Швейцария, Мароко, Нигерия, Алжир, Филипините, Индия, Колумбия и Нова Каледония, където мъжът е работил като преподавател, заяви прокурорът Етиен Манто.

Броят на жертвите е бил установен благодарение на документи, съхранявани на флашка от задържания. В тях той говори за сексуални отношения с непълнолетни на възраст от 13 до 17 години. Флашката е била открита от племенника на възрастния мъж и предадена в полицията.

По време на разследването мъжът е признал, че е убил и майка си, и леля си. Майка си, която била онкологично болна в терминална фаза, той задушил с възглавница, докато тя спяла. Престъплението е било извършено през 70-те години. През 90-те години по същия начин мъжът убил и леля си, която по онова време била на 92 години. Относно убийството на леля си той разказал, че решил да се отърве от нея, тъй като тя не искала той да пътува.