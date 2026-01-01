Дания се е подготвила за евентуална атака от страна на САЩ през януари, като е изпратила до Гренландия банки с кръв и взривни вещества. Това предаде The Guardian.

Според датската обществена телевизия DRВ в напрегнатите дни, когато американският президент Доналд Тръмп заплаши да поеме контрол над арктическия остров - до голяма степен автономна територия, част от датската общност - „по трудния начин“, Копенхаген е започнал подготовка за американска инвазия.

Датските войници, които бяха прехвърлени в Гренландия през януари, са носели експлозиви, за да разрушат самолетните писти в столицата Нуук и в Кангерлуссуак - малък град северно от столицата - с цел да се предотврати кацането на американски самолети.

Те също така са пренесли запаси от датските кръвни банки, за да лекуват ранени в случай на бойни действия, според DR, която се е позовава на източници от датското правителство, институции и разузнавателни служби в Дания, Франция и Германия.

Съобщава се, че Дания е започнала да търси политическа подкрепа от европейските лидери чрез серия от тайни разговори, започнали скоро след изборите в САЩ през 2024 г.

Докъде ще стигне Европа, за да защити Гренландия от Тръмп

Американската атака срещу Венецуела на 3 януари е била повратен момент. На следващия ден Тръмп заяви, че САЩ „се нуждаят“ от Гренландия, което отново засили опасенията от американска инвазия. Ден по-късно датският премиер Фредериксен заяви, че атака на САЩ срещу съюзник от НАТО би означавала края на алианса и на „следвоенната система за сигурност“.

Според DR вече е имало план датски и европейски сили да изпратят войници в Гренландия по-късно през годината, но той е бил изтеглен напред.

Високопоставен френски представител, пожелал анонимност, е заявил пред DR, че безпрецедентната ситуация е сплотила Европа. „С кризата около Гренландия Европа най-накрая осъзна, че трябва да може да се грижи сама за собствената си сигурност“, каза източникът.

Въпреки че Копенхаген иска да избегне ескалация със САЩ, той не бездейства.

Предна командна група от датски, френски, германски, норвежки и шведски войници е пристигнала в Гренландия, последвана от основни сили, включително елитни части. Датски изтребители и френски военноморски кораб също са били насочени към Северния Атлантик.

Целта е била да има възможно най-много войници от различни националности.

„Не сме били в подобна ситуация от април 1940 г.“, каза източник от датската отбрана пред DR.