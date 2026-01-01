Два влака са се сблъскали в Дания, пострадали са няколко души, съобщиха местните служби за спешна помощ пред Ройтерс.

 

Инцидентът е станал близо до Хилерод, северно от Копенхаген. "Два регионални влака са се сблъскали челно", заяви говорител на пожарната служба на района на Копенхаген.

"Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен", добави говорителят. "На място са изпратени значителни ресурси".

Асен Георгиев/БТА
