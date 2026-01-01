Два влака са се сблъскали в Дания, пострадали са няколко души, съобщиха местните служби за спешна помощ пред Ройтерс.
🔴 ALERTE INFO— BFM (@BFMTV) April 23, 2026
Plusieurs blessés au Danemark après une collision entre deux trains, les secours "mobilisés en grand nombre"https://t.co/84h6I2AIVs
Инцидентът е станал близо до Хилерод, северно от Копенхаген. "Два регионални влака са се сблъскали челно", заяви говорител на пожарната служба на района на Копенхаген.
🔴 Deux trains sont entrés en «collision frontale» ce jeudi matin dans le nord-est du Danemark, faisant plusieurs blessés ➡️ https://t.co/KCwpJvQmGb pic.twitter.com/YM7aEe3rXr— Le Parisien (@le_Parisien) April 23, 2026
"Има ранени сред пътниците. Всички са изведени от влаковете, така че никой не е заклещен", добави говорителят. "На място са изпратени значителни ресурси".