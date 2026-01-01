Бурята „Марта“ достигна и Мароко. Донесените от нея поройни дъждове наложиха евакуацията на десетки хиляди хора, след като преди това стихията причини значителни проблеми в Испания и Португалия, предаде ДПА, позовавайки се на изявления на властите пред местните медии.

Над 154 000 души в северните марокански провинции бяха засегнати от бурята, съобщи днес Министерството на вътрешните работи пред информационната агенция МАП.

Град Ксар ел-Кебир на североизток от столицата Рабат беше един от тежко засегнатите райони. Повечето му жители са евакуирани заради покачващите се водни нива.

Достъпът до няколко села в региона беше отрязан, след като река Себу излезе от бреговете си в резултат на пороите.

Пауза в доскорошните тежки метеорологични условия обаче донесе облекчение на Португалия и Испания.

Въпреки че се очакваше да остане предимно слънчево и без валежи днес, обширни райони от двете страни все още са под вода, след преминаването на „Марта“ вчера.

Нивата на много реки все още са високи и се налага контролирано изпускане на язовирите.

Хиляди евакуирани бяха приютени в евакуационни центрове, а рискът от свлачища остава висок, съобщиха местните обществени телевизии в двете страни.

Метеорологичните служби в Испания и Португалия прогнозираха валежите да продължат, макар и не в количества като предните дни.

„Марта“ е седмата буря, преминала пред Иберийския полуостров от началото на годината, и донесе проливни дъждове, бурни ветрове и високи вълни по крайбрежието на Португалия и южната испанска област Андалусия.

Военни бяха мобилизирани в подкрепа на силите на гражданска защита, а щетите по инфраструктурата и земеделието бяха оценени на над 7 милиарда евро.

Едно предимство на валежите е, че въпреки екстремната жега и суша, не би трябвало да има обичайния недостиг на вода през предстоящото лято, защото водоемите в региона вече са пълни, отбелязва ДПА.