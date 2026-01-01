Долната камара на германския парламент - Бундестагът, гласува снощи криминализирането на „упражняването на чуждо влияние и свързаната с него агентска дейност“, за да се противодейства на явлението „еднократни агенти“, съобщи ДПА.

Новият параграф в наказателния кодекс предвижда до пет години затвор, ако някой извърши „умишлено незаконно деяние“ от името на чужда държава - поне в случаите, когато самото деяние вече не се наказва с по-тежка санкция.

Службата за контраразузнаване, официално известна като Федерална служба за защита на конституцията, предупреди миналата година, че руските разузнавателни служби набират „еднократни агенти“ за шпионаж и саботаж в Германия.

Това са лица без разузнавателна подготовка, които биват вербувани например чрез социалните мрежи. Целта е чрез действията си да влияят върху общественото мнение и да дестабилизират обществото.

Например по време на предизборната кампания за изборите за Бундестага ауспусите на автомобили бяха запушвани със строителна пяна, а на място бяха оставяни стикери, които да навеждат на мисълта за връзка със Зелените.

Промяната в наказателния кодекс беше приета заедно с няколко други закона, свързани със сигурността. В бъдеще дори заплахата за терористичен акт ще подлежи на наказание.

Влизането в Германия с цел извършване на „терористично престъпление“ също вече се счита за криминално деяние. Правното преследване на лицата финансиращи тероризма също ще бъде улеснено.

Допълнителни разпоредби имат за цел да улеснят борбата с трансграничната престъпност в рамките на Европейския съюз.

Правоохранителните органи ще имат възможност да изискват и предоставянето на определени лични данни по международен ред, например когато германски прокурори се нуждаят от информация, с която разполагат собствениците на френски цифрови услуги. Очаква се това значително да ускори разследванията.