На повторните избори за президент на Република Сръбска са гласували 41 826 избиратели, или 49,51% от общия електорат в 17 местни общности, където се е провело гласуването, съобщи ЦИК на Босна и Херцеговина. Общо 84 474 избиратели са имали право да гласуват.

Това е значително по-висока избирателна активност в сравнение с първоначалните избори, проведени на 23 ноември 2025 г., когато по-малко от 35% от избирателите са гласували за президент на РС.

ЦИК на Босна и Херцеговина е получила четири жалби през изборния ден и ги е препратила на компетентните общински/градски избирателни комисии.

Според официална информация, получена от ЦИК от Министерството на вътрешните работи на РС, от момента на отваряне на избирателните секции до 15:00 часа са регистрирани 13 инцидента. Повечето от тях са свързани със съобщения за предполагаемо купуване на гласове.

ЦИК обяви, че първите предварителни резултати ще бъдат публикувани около 22:30 ч. (23:30 българско време).