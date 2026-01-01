Френският външен министър Жан-Ноел Баро, който е на посещение в Ирак, предаде днес на кюрдския лидер Масуд Барзани писмо на баща му Мустафа Барзани, датиращо от 3 юли 1967 година и адресирано до тогавашния френски президент Шарл дьо Гол, предаде Франс прес.

"Националният празник на една страна понякога резонира далеч отвъд границите ѝ и става за другите нации символ на надеждата", пише Мустафа Барзани, като подчертава, че кюрдският народ изразява "благодарността си заради вашето похвално дело в полза на освобождаването на народите".

"Този празник събужда в нас надеждата за истински мир, който Франция, повече от всяка друга страна, се опитва да изгради", се казва още в писмото.

"В този дух дойдох да Ви посетя", каза днес Жан-Ноел Баро на среща с Масуд Барзани. Писмото е било съхранявано в архивите на френското външно министерство.

"Това е нещо много ценно", отвърна Барзани.

Жан-Ноел Баро изрази вчера подкрепата на Франция за кюрдите в Сирия и Ирак.

Кюрдските сили в Сирия са подложени на натиск да се изтеглят от обширни територии в Северна Сирия, където се намират затвори за джихадисти и лагери, в които са настанени членове на техните семейства.

Планира се Сирийските демократични сили, водеща роля в които играят кюрдите, да бъдат интегрирани в сирийската армия.

В Ербил френският министър разговаря с президента на автономния кюрдски регион Нечирван Барзани. Там Баро призова за интегрирането на кюрдите в една единна Сирия.

"Признаването на кюрдската идентичност е едно от условията за възстановяването на Сирия, както беше в Ирак", подчерта външният министър.

"Франция подкрепя и винаги ще подкрепя кюрдския народ с оглед на спазване на правата му", заяви Баро.

Мустафа Барзани (1903-1979) е емблематичен лидер на кюрдските националисти, който оглавява въоръжената борба на кюрдите за автономия срещу иракските власти, отбелязва Франс прес.