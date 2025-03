Движейки се на заден ход, туристически автобус е паднал в река По. Шофьорът е загубил живота си, а трима пешеходци са били ранени, предаде DailyMail.

Инцидентът е станал на 27 март близо до моста Виторио Емануеле в Торино.

Водачи са надули клаксоните на колите си в опит да предупредят шофьора и да предотвратят трагедията – но вече е късно.

Шофьорът, 64-годишният Никола Ди Карло, бил „покрит с кръв“, но жив, когато бил изваден от автобуса от група минувачи. Въпреки усилията им, спешните екипи не успели да го спасят.

В автобуса не е имало пътници. Италианското издание „Corriere della Sera“ съобщава, че катастрофата най-вероятно е била причинена от здравословен проблем на шофьора.

По време на маневрата автобусът се блъснал три жени, които получили леки наранявания.

🚨 Fatal accident in Italy, bus plunges into river.



A bus has fallen into the Pa River in Turin, killing the driver. 😱



Local media reports suggest the vehicle may have hit a wall, causing it to fall into the water and sink. Two other people were injured in the incident. 📌‼️ pic.twitter.com/gUZm3nJdOK