Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа се завърна в залата за тренировки за пръв път след тежката катастрофа в края на миналия месец, в която загинаха двама от неговите треньори, съобщава ДПА.

36-годишният британец беше ранен при инцидента в Нигерия на 29 декември, когато загинаха наставниците му Сина Гами и Латиф Айоделе, които бяха и негови близки приятели.

Малко над 2 седмици след трагедията Джошуа качи клип в профила си в "Снапчат", в който се вижда как прави поредица от различни кондиционни занимания, включително и спаринг с партньор.

Anthony Joshua shared some training footage on Snapchat today



“Mental strength therapy” 💪



(via @anthonyjoshua) pic.twitter.com/4hTOCBPfpV — Happy Punch (@HappyPunch) January 16, 2026

В сряда промоутърът Еди Хърн коментира състоянието на британеца, заявявайки, че вярва в неговото завръщане към бокса, след като се възстанови.

„Той ще има нужда да се оправи физически, психически, емоционално и духовно, преди да вземе решение за бъдещето си. Наистина мисля, че ще иска да се върне към бокса, но решението е негово и той ще го вземе, когато дойде правилното време“, коментира Хърн пред „Скай Спортс“.

„Със сигурност не е разговор, който смятам да проведа с него в скоро време. Единствено ще го попитам дали е добре, защото понякога хората си придават вид, че са добре, но това, което се случи с него, не беше нормално и е изключително тъжно за всички въвлечени“, добави англичанинът.

„Когато дойде правилното време, вярвам, че той ще вземе решението и ще го чуете лично от него. Това е единственият глас, който трябва да слушате в това отношение, и ние ще му дадем време да вземе решението и да се възстанови“, каза още той.