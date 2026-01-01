Умереният социалист Антонио Хосе Сегуро спечели втория тур на президентските избори в Португалия, като изпревари с голяма преднина своя крайнодесен опонент Андре Вентура.

63-годишният Сегуро е получил 66% от гласовете и в началото на март ще наследи консерватора Марсело Ребело де Соуза, който е на поста от 10 години.

Социалистът се завърна на преден план след дълъг период на затъмнение. През 2014 г. след вътрешни борби той беше отстранен от поста генерален секретар на Социалистическата партия от бъдещия премиер Антонио Коща, настоящ председател на Европейския съвет, който оспори стратегията му като лидер на опозицията.

Въпреки изолацията си в собственото си политическо семейство Сегуро никога не се отказа от умереността си и дори я превърна в предимство, когато се изправи срещу крайнодесния кандидат Вентура, отбелязва АФП.

Без да чака одобрението на настоящите социалистически лидери, които в крайна сметка го подкрепиха само на думи, Сегуро стартира президентската си кампания от Калдаш да Раиня - провинциалния град, в който живее, на около 100 километра северно от Лисабон. Въпреки че нито едно проучване не предвиди неговата победа, кампанията му се възползва от положителната динамика, за да концентрира гласовете на левите избиратели, които се опасяваха, че във втория тур няма да имат представител от своето политическо семейство.

Стремейки се да бъде въплъщение на една "модерна и умерена" левица, новият лидер има класическа политическа кариера, отбелязва АФП. В началото на 90-те години той ръководи младежката организация на социалистите, след което става депутат, а по-късно заема поста държавен секретар по спорта в правителството на Антонио Гутериш, днес генерален секретар на ООН.

С диплома по политически науки и международни отношения, той е избран за член на Европейския парламент през 1999 г. като номер две в листата, водена от основателя на социалистическата партия Марио Соарес.