През 2024 г. 573 журналисти ще прекарат празниците зад решетките, а според нашите данни 550 от тях все още ще бъдат в затвора в края на годината. Това съобщава „Репортери без граници“.

Неправителствената организация със съжаление отбелязва, че тези цифри са се увеличили в сравнение с миналата година, което показва, че необходимостта от защита на журналистите по света е по-важна от всякога.

„Мианмар и Израел са най-големите "затвори за журналисти" в света. Тези държави са се превърнали в зони на беззаконие, където рекорден брой журналисти са задържани, изчезнали или държани като заложници“, заявяват от „Репортери без граници“.

От там подчертават, че никой журналист не бива да бъде хвърлян в затвора само защото си върши работата.

Особено тежко е положението на 77-годишния журналист от Хонконг Джими Лай, който е осъден по скалъпени обвинения и може да почине в затвора.

United Nations Working Group on Arbitrary Detention finds Jimmy Lai is unlawfully & arbitrarily detained, & calls for his immediate release.https://t.co/C6od9FaDsb@caoilfhionnanna @J0nathanPrice @TatyanaEatwell @suigenerisjen @DoughtyStIntl #FreeJimmyLai