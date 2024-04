13-годишно момче почина, след като петима души, включително двама полицаи, бяха ранени от мъж с меч в Източен Лондон, съобщиха световните медии .

"С голяма тъга съобщаваме, че един от ранените при този инцидент, 13-годишно момче, е починало от нараняванията си", заяви главен инспектор Стюарт Бел от столичната полиция.

Breaking news: A 36-year-old man with a sword was arrested in Hainault, London. Sounds like someone took 'knights of the round table' a bit too seriously. #LondonStabbing pic.twitter.com/VhciwPgyND