Единайсет доживотни присъди произнесе днес съдът по делото за смъртоносния пожар през януари в луксозен хотел в ски курорт в Турция, в който загинаха 78 души, съобщи турската частна телевизия НТВ.

Осъдени на доживотен затвор при строг режим заради смъртта на 34 деца са собственикът на комплекса Халит Ергюл, съпругата му Емине Ергюл и дъщерите им Елиф Араз и Джейда Хаджъбекироглу, които са част от ръководния състав на хотела. Същата присъда получиха главният мениджър Емир Арас, управителят Зеки Йълмаз, заместник-кметът на Болу Седат Гюленер и директорът на друг хотел Ахмет Демир. Останалите трима, за които съдът в Болу произнесе доживотно лишаване от свобода при строг режим, са финансовият директор Кадир Йоздемир, заместник-началникът на пожарната Кенан Джошкун и пожарникарят Ърфан Аджар.

Всички 11 обвиняеми получиха и по 44 присъди от по 24 години и 11 месеца затвор за смъртта на останалите жертви без право на намаления на наказанията, информира "Тюркийе тудей".

Докато се четеше присъдата, Емине Ергюл се почувства зле и беше изпратена линейка.

Обявяването на присъдите беше посрещнато с аплодисменти в съдебната зала. На заседанието присъстваха подсъдими, ранени в пожара, семействата на загиналите, роднини на подсъдимите и адвокати на двете страни.

Заради мащаба на делото заседанието се състоя в специално обособена зала в местно училище. Мерките за сигурност бяха засилени, а улиците около мястото бяха затворени за движение.

Общо 78 души загинаха, а над 130 пострадаха в пожара, обхванал на 21 януари 12-етажния хотел "Гранд Картал" в курорта Карталкая в северозападния окръг Болу. Трагедията стана по време на зимната ваканция на учениците, когато в комплекса са били настанени 238 гости. Много от тях се опитаха да се спасят, скачайки през прозорците или спускайки се от стаите с въжета от чаршафи.

Според публикации в медиите проведените разследвания са установили редица нередности и занижен контрол, някои от които е можело да бъдат отстранени и да се избегне големият брой жертви.