Преди 140 години четата на храбрите чирпански доброволци, която поема към Пловдив, за да подкрепи с оръжие общонародното дело, се нареди сред достойните българи, дръзнали да вземат съдбата на България в свои ръце и да превърнат Съединението в победа на българския дух и в триумф на националния ни идеал за обединение. Това заяви президентът Румен Радев в Чирпан, където участва в празника на града и отбелязването на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Държавният глава беше заедно със съпругата си Десислава Радева.

В приветствието си президентът посочи, че жителите на Чирпан още пазят жив спомена за гордите българи, които през 1885 година са предопределили развитието на България за идните поколения. Румен Радев допълни, че многоликият град се нарежда сред богатствата на страната ни със сърдечната гостоприемност на жителите, уютния облик, щедрите плодородни земи, както и традициите и почитта към виното.

"Градът на Пейо Яворов, на Георги Данчов – Зографина, на Никола Манев е неразделна част от съкровищницата на истинското голямо българско изкуство, защото техният талант и творчество продължават да вълнува емоционалния свят на българите“, каза държавният глава.

Чирпан се гордее с миналото си, но също и гледа уверено към утрешния ден и съм убеден в потенциала и бъдещето на общината благодарение на амбициите и възможностите на чирпанлии, заяви Румен Радев. Президентът отбеляза усилията на ръководството на общината за модернизация на градската среда и инфраструктурата.