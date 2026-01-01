Граждани протестираха с искане за оставка на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието бе организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“.

Протестът започна в 18:30 ч. пред Съдебната палата в София. Малко по-късно демонстрантите тръгнаха на шествие до Висшия съдебен съвет. В района имаше засилено полицейско присъствие.

В протеста участваха и от обединението „Студенти против мафията“. Според тях Сарафов няма право да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в прокуратурата с помощта на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" припомни, че Конституционният съд отказва да разглежда становища на Сарафов по конституционни дела, т.е приема го за нелигитимен.

БГНЕС

Ние ще настояваме утре, в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет, да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов, каза още адвокат Георгиев. Той допълни, че не очакват Сарафов да бъде сменен и затова подтикват към тази промяна.

Утре се очаква подобно шествие в ранните часове на деня.

Граждани протестираха и в Пловдив, Варна и Бургас.