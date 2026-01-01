Министерският съвет одобри финансиране в размер на 921 000 евро за Министерството на културата за 2026 г. за теренни археологически проучвания и теренна консервация на 7 приоритетни обекта от национално значение:

Първа българска столица Плиска;

Антична колония „Аполония Понтика",

Остров „Св. св. Кирик и Юлита;

Средновековен град Калиакра;

Средновековна българска столица Трапезица;

Античен град „Никополис ад Иструм";

Тракийско селище при с. Васил Левски, Община Карлово;

Античен и средновековен град „Петрич кале", Община Аврен.

Финансирането ще осигури продължаване на системните археологически изследвания, опазване и социализация на обектите, както и развитие на културния туризъм, науката и регионалната икономика, като това ще допринесе и за съхраняването на националната ни памет и културна идентичност.