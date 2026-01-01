„Мир“ е детската думата на 2025 г. във Великобритания, съобщи Прес асосиейшън медия/ДПА. Според проучване на издателството на Оксфордския университет (OUP) 35% от децата са избрали "мир", последвана от "изкуствен интелект" (ИИ) с 33% и "устойчивост" с 21%.

Допитването е проведено през 2025 г., като е поискано мнението на почти 5000 деца във Великобритания на възраст от 6 до 14 години.

Едно от десет деца е споменало думата война, когато е било запитано защо е избрало мир и е подчертало специфични конфликти като Украйна и Газа.

„Евро“, „безобразие“, „протест“: кои са думите на 2025 година

Проучване на Oxford Children's Corpus – база данни на произведения от и за деца в английския език, която съдържа над половин милиард думи, разкрива, че упоменаването на думата мир в историите, писани от деца, участвали в надпреварата на Би Би Си „500 думи“, се е увеличило с 60% от 2015 г., казват от издателството.

Втора поредна година ИИ заема второто място и когато са попитани защо избират тази дума, 20% от децата споменават, че са „чули“ и „говорили“ за изкуствения интелект.

Почти половината от децата (47%) са избрали "сикс-севън" (six-seven) за жаргонна дума на годината, последвана от "аура" (24%) и "делулу" (7%).

Според проучването употребата на сикс-севън сред децата помага за приобщаването и социалното приемане, като почти едно от десет деца споменава „приятели“, когато е попитано как използва термина. „Популярен“ е често споменавано по отношение на това какво означава сикс-севън, като повече от едно от четири деца (28%) споменава „забавление“ и „смях“.

Директорът на издателството за ранна детска възраст и начално образование Андреа Куинси в OUP казва: „Ключовата тема, която виждаме от проучването на Оксфорд за детска дума на годината, е колко добре децата са запознати с настоящите събития". Тази година не е по-различна – без значение дали думата е призив за мир в отговор на настоящите конфликти или подчертава как ИИ прониква в ежедневието, допълва тя.