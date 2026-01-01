Геодезисти, инженери, конструктори и проектанти от софийска фирма “Ейн Джей Консулт” заснеха с лазерен дрон и взеха ядки от рампите на Бетонния мост в Пловдив.

Обследването за състоянието на подходите към моста е възложено от район „Централен” и се очаква до 20 дни експертите да се произнесат какъв ремонт трябва да се бъде извършен на ключовото пътно съоръжение. До края на март трябва да бъде готов технически проект за необходимите строително – монтажни работи.

БГНЕС

За обследването беше докарана автовишка на ОП “Градини и паркове” и паркирана под моста на бул. “Христо Ботев”.

Екипът, въоръжен със съвременна апаратура, пристигна по обяд и ще продължи огледа утре. Зам.-кметът на района инж. Тошо Пашов придружи екипа, като им обясни, че горе, където двете рампи се събират, има проблемна фуга и тя задължително трябва да бъде включена в проекта за предстоящ ремонт. С друг дрон на базата на фотограметрия се прави още един 3D модел, за да има голяма точност на геометричното положение на моста. Якостта на бетона се изпитва със склерометър – машина, наподобяваща телескоп, която прострелва със сачма бетонната повърхност и по отскока й се определят доколко е здрав. Екип, въоръжен с друга модерна апаратура - фероскан, ще определи количеството на армировката, вложена в конструктивните елементи, включително в стълбовете.

През 2024 г. част от конструкцията на Бетонния мост беше съборена и построена отново. Тогава реконструкцията е извършена само над жп ареала, без да се ремонтират рампите.

Вече със сигурност е ясно, че предстои основен ремонт на рампите. Според зам. - кмета инж. Тошо Пашов строителните дейности могат да започнат, след като се въведе в експлоатация пробивът под Централна гара.