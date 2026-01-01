Сладко-солени бонбони, шоколадови бонбони, веган алтернатива на яйца и други креативни творения представиха студенти от Института по кулинарни изкуства към Висшето училище по мениджмънт във Варна по време на седмото издание на Food Innovation Exhibition, което събира креативността и предприемаческия дух на младежите.

БТА

Свои произведения представиха 17 студенти. Изложението е кулминацията на практическия модул „Иновации и креативност в кулинарните изкуства“, изучаван в трета година от специалностите „Гастрономия и кулинарни изкуства“ и „Хотелиерство и кулинарни изкуства“.

БТА

Голямата награда спечели Магдалена Таскова, която впечатли журито със серия шоколадови бонбони с функционално предназначение, подпомагащи емоционалния баланс и благосъстоянието. Продуктите са разработени в различни вариации - за по-добър сън, успокоение, концентрация и повишаване на енергията, благодарение на внимателно подбрани съставки.

БТА

Второто място зае Андрий Казмин, който представи оригинален сладко-солен бонбон с пълнеж от свинска мас и шоколадова обвивка, създаден като идеално допълнение към алкохолни напитки. Трети се класира Артур Попов с проект за овкусен курут - традиционен азиатски сушен кисело-млечен продукт, адаптиран с нов вкус, по-подходящ за европейския пазар.

БТА

Сред представените идеи бяха Overra - веган алтернатива на яйцата, Shake Me - „направи си сам“ комплект за коктейли, както и Bubbly Caesar - иновативна сферификация на сос „Цезар“, която удължава свежестта на салатите и намалява употребата на пластмасови контейнери в кухнята.

През миналата година сред най-интересните творения на младежите бяха сладко от еленски бут, дъвки с медена вакса и протеинов студен чай.