Строителството на новата сграда към 126. Основно училище „Петко Ю. Тодоров“ започна преди една година, а днес грубият строеж вече е завършен. Очакваме от новата учебна година разширението да посрещне ученици. Това каза кметът на София Васил Терзиев при проверка на строителството на новия корпус към столичното училище заедно с кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов.



Двуетажната сграда към 126 ОУ ще разполага с шест кабинета, физкултурен салон, санитарни и обслужващи помещения.



Една година след първата копка разширението е с напълно завършен груб строеж и това позволява през зимата да продължат строително-монтажни дейности вътре. Изграждането на разширението ще помогне на училището да се развива – да бъдат приети допълнителни подготвителни групи и ученици от първи клас, както и да се разкрият СТЕМ кабинети.



Финансирането е в размер на около 2 млн. евро., като средства се очакват по програмата за общински проекти към държавния бюджет.



„С колегите от Столична община работим оперативно, за съжаление няколко от плащанията, които трябва да дойдат от МРРБ, се бавят. Въпреки това, изпълнителят продължава да работи. Техният срок е до края на годината.“, посочи кметът на Триадица Димитър Божилов. По думите на Божилов стараем се до 15 септември да посрещнем деца в нова сграда. Ние сме адресирали държавните органи с актове за приети дейности, които трябва да се заплатят и се надяваме това да стане наистина скоро, за да могат строителите да продължат спокойно работата, заяви също Божилов.



След завършването на обекта в дворното пространство ще бъде оформено ново спортно съоръжение. “Поздравления за проектантите и строителите за добре свършената работа, включително за това, че при реализацията на проекта са запазени съществуващите дървета в училищния двор”, посочи също кметът Терзиев.

126. училище е само един от обектите в сферата на образованието, по които работи Столична община, уточни столичният кмет.



В район „Триадица“ паралелно изграждаме още разширение на 73. СУ „Владислав Граматик“ с 12 класни стаи и физкултурен салон по Плана за възстановяване и устойчивост, подготвя се и проект за ново общинско училище в кв. „Манастирски ливади – изток“ и предстои разрешение за строеж и начало на строителство на филиал към ДГ №131 „Флора“.



В момента се изпълняват разширения на още 6 училища в София. През 2025 г. бяха завършени 12 детски градини, а сега продължават да се изграждат или довършват още 19 сгради на детски градини и ясли в различни райони на града.



Работим активно, за да се спазват сроковете и да се отговори на двата основни проблема – преминаването към едносменен режим на обучение и недостигът на места в детските градини, посочи също кметът Терзиев.



В над 40 училища са необходими разширения, за да могат да преминат на едносменен режим. Затова изготвихме план и вече работим по конкретните решения – както по отношение на проектите, така и на тяхното финансиране, с цел в следващите 5-6 години те поетапно да бъдат реализирани. Паралелно с това подготвяме и проекти за трансформиране на училищните дворове, като предстои да представим и нови инициативи, информира също кметът Терзиев.