Амeриканският фотограф Сандро Милър и холивудският актьор Джон Малкович пресъздават най-емблематичните образи във фотографията от 20-и и 21-и век в серията „Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на фотографията“. Изложбата включва 61 цветни и черно бели фотографии, в които Джон Малкович се превъплъщава в образите на известни личности.

През 2013 Сандро Милър решава да осъществи проект, който да отдаде почит на авторите, които повлияват на собствената му кариера. Избира 35 фотографии, които да възпроизведе. Сред тях са снимката на Ървинг Пен, показваща свития в ъгъла Труман Капоти; Мерилин Монро от Бърт Стърн; образът на мигрантката с деца, уловен от Доротея Ланг; автопортретът с автомат на Робърт Мейпълторп; иконичната снимка на Джон Ленън и Йоко Оно от Ани Лейбовиц; класическата фотография на Даян Арбъс на момчето с играчка ръчна граната; пчеларят на Ричард Аведoн и други.

. Говорейки за него, Милър отбелязва: „Джон е най-талантливият и творчески неуморим човек, когото познавам. Неговата гениалност не познава граници. Мога да му предложа някакво настроение или идея и само след миг той буквално се превъплъщава в дадения образ пред очите ми. Той вярва безрезервно в работата ми… Наистина съм благословен с приятел и сътрудник като него.”

Успехът на Сандро Милър в света на рекламата му позволява да реализира и личните си проекти, включващи работата му в Куба, заснемането на американски блус музиканти и танцувални трупи, както и частично представеното тук дългогодишно творческо сътрудничество с Джон Малкович, негов стар приятел и съмишленик.

За първи път Милър се среща с Малкович в края на 1990-те, докато работи по задача, възложена му от Театър Steppenwolf. Шестнадесет години по-късно Сандро и Джон отново работят заедно, доказателство за което е серията Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на фотографията.

През 2014 е удостоен за постиженията му в областта на фотографията като „Международен фотограф на годината“, а през 2015 за серията Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на фотографията, редица професионални конкурси нареждат Милър сред 200-те най-добри рекламни фотографи в света.

След като вижда творбите на Ървинг Пен, Сандро Милър разбира, че иска да стане фотограф още на шестнайсетгодишна годишна възраст. В голяма степен самоук, Милър черпи знания от албумите, публикувани от множество велики артисти, добили култов статус в историята на фотографията. Чрез техните снимки, той усвоява изкуството на композицията, осветлението и портрета. С многобройни награди в своето портфолио, днес Сандро е един от най-изявените фотографи в света. Той стои зад множество рекламни кампании в САЩ, включващи: Adidas, Allstate Insurance, American Express, Anheuser-Busch, BMW, Champion, Coca-Cola, Dove, Gatorade, Honda, Milk, Microsoft, Miller/Coors, Motorola, Nike, Nikon, Pepsi, Pony, UPS и американската армия.

В серията Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на фотографията, той демонстрира хамелеонските си способности, влизайки безпроблемно в образите на Алберт Айнщайн, Че Гевара, Джон Ленън и Анди Уорхол. Благодарение на неговия огромен талант и удивителният фотографски подход на Милър, портретите поглеждат с уважение към историята на това изкуство чрез гения на един фотограф и неговия вдъхновител.

САНДРО МИЛЪР

МАЛКОВИЧ , МАЛКОВИЧ , МАЛКОВИЧ : ПОЧИТ КЪМ МАЙСТОРИТЕ НА ФОТОГРАФИЯТА

17 февруари – 30 април 2023

Вернисаж на 17 февруари (петък) от 18:00 до 20:00

Презентация на Сандро Милър на 18 февруари (събота) от 11:00 до 12:30

Квадрат 500

Пл. “ Св. Александър Невски ” , ул. “ 19 февруари ” № 1

(1) Алберто Корда, Че Гевара (1960), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp(2) Андрес Серано, Христос (в урина) (1987), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp(3) Анди Уорхол / Зелената Мерилин (1962), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp(4) Артър Сас / Алберт Айнщайн с изплезен език (1951), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp(5) Даян Арбъс, Еднояйчни близнаци, Розел, Ню Джърси (1967), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp(6)Доротея Ланг / Майката Мигрант, Нипомо, Калифорния (1936), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp(7) Филип Халсман / Салвадор Дали (1954), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp(8) Пиер и Жил / Жан Пол Готие (1990), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp