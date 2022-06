Приключи кандидатстването в деветото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България.



От 19 април до 7 юни социални предприемачи от цялата страна имаха възможност да кандидатстват с проекти, насочени към позитивната промяна на децата и младежите (0-24 г.) в България. 85 кандидати от над двадесет населени места участваха в конкурса на ПРОМЯНАТА, сред които София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Благоевград, Стара Загора Ямбол, Враца, Силистра и др.



„И тази година финалистите в конкурса ще бъдат петима. ПРОМЯНАТА ще ги подкрепи чрез финансиране на обща стойност 60 000 лв., обучения, менторска подкрепа от топ експерти, съобразени с техните нужди, рекламен пакет на стойност 30 000 лв. и медийна подкрепа от Нова Броудкастинг Груп. Те ще получат и достъп до международната мрежа на фондация Reach for Change. Подкрепата ще им помогне да направят решенията си наистина работещи и по този начин да подобрят трайно живота на децата и младежите в България“ – каза Красимира Василева Хаджийска, главен оперативен директор на Нова Броудкастинг Груп.



“За последните осем години ПРОМЯНАТА е подкрепила близо 100 социални предприемачи, които от своя страна са подобрили живота на над 200 000 деца и младежи в страната. Повече от радостни сме от резултатите, които постигаме, но знаем, че имаме още работа. Тази година образованието се очертава като едно от най-важните неща, които трябва да бъдат подобрени в живота на българските деца и младежи, а решенията, които са представени, ни карат да вярваме, че сме на прав път“ - споделя Димитър Димитров, изпълнителен директор на фондация Reach for Change България.



През следващите месеци кандидатите ще преминат през осем етапа на селекция, които включват оценка от служители на Reach for Change и Нова Броудкастинг Груп, и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор, както и Акселератор на ПРОМЯНАТА – интензивна обучителна програма в 8 модула. Петимата най-добри кандидати ще участват в онлайн гласуване през септември и октомври 2022 г. То ще определи тримата социални предприемачи, които ще продължат до последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА. Големият победител ще получи финансиране в размер на 20 000 лв., двама негови подгласници ще спечелят по 15 000 лв., а останалите двама финалисти – по 5 000 лв.



И петимата ще станат част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА и ще получат обучения и индивидуални консултации, които ще им помогнат да развият своя бизнес модел и да подобрят живота на децата и младежите в България.



ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка година.