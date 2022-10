Галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 представя изложба “Evolution One” на художника D'Neycho. Официаното откриване ще се състои на 20.10.2022г. от 18:30 ч. в Салонната зала на Галерията и ще продължи до 29.10.2022 г. /вкл./.



„Изкуството на бъдещето ще бъде по-екзотично, отколкото можем да си представим“, казва D'Neycho.



Художникът работи повече от 7 години върху проекта “Evolution One”, който е израз на визуализация за еволюцията на човешкото развитие и прогрес. D'Neycho описва проекта като ново въображение, визуализирайки го с модерни материали: пластмасови огледала, холограмни фолиа, акрилни панели и други, които създават на неговото изкуство различен поглед към бъдещето. Проектът „Evolution One“ е процес на развитие на идеи. Първите две са: „Crystal Angels“ и „New Generation Human“.



В идеята за „Crystal Angels“ художникът предизвиква себе си да визуализира духовни същества с портретна визия, а "New Generation Human" е вдъхновена от идеята за напреднали дигитални подобрения на човешката раса. Скулптурите са изработени с иновативни материали, които допълват идеята на проекта „Evolution One “.



Нейчо Дойчев – Д‘Нейчо е роден в Стара Загора на 3 януари 1950 г. През 1976 г. завършва монументални изкуства във Великотърновския Университет със специализация в Братиславската художествена Академия в Словакия. През 1986 г. прави първата си самостоятелна изложба в София и представя свои произведения, изработени в собствен стил. За тази изложба му помага Димитър Казаков-Нерон, който написва резюме за каталога на изложбата с псевдоним „художник Д’Нейчо“ . Оттогава Нейчо използва този псевдоним като свое артистично име. Изложбата жъне голям успех и през същата година става член на Съюза на българските художници. От 1990 г. до 2010 г. е директор на Градска художествена галерия в гр. Пазарджик. През този период художника реализира самостоятелни изложби в държави като САЩ, Швейцария, Кипър, Германия, Холандия, Франция, Италия и др. От 2013 г. пребивава в Нидерландия и от 2015 г. поставя началото на идеята за проекта ‘’Evolution one’’ и с първите свои творби от проекта става член на Асоциацията на професионалните холандски художници /NABAК/. „Evolution one’’ показва в изложенията – ART EXPO AMSTERDAM 2017, ART EXPO ZALSBURG 2017, ART EXSPO NEW YORK 2018, ART EXPO MIAMI SPECTRUM 2018, ART EXPO NEW YORK 2019.



През последните години D'Neycho се самоопределя като неконвенционален художник. Търси нови идеи и съвременни артистични материали за развитие и изразяване на своето изкуство.



Експозицията може да бъде разгледана в периода от 21.10.2022 г. до 29.10.2022 г. вкл., с вход свободен от 11:00 ч. до 18:30 ч. /неделя и понеделник - почивни дни/ в Галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5.