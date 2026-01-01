Над 17 хиляди аборта са направени през миналата година, предаде БГНЕС, позовавайки се на данните на Националния център за обществено здраве и анализи. Центърът обобщава информацията за абортите на всяко тримесечие, като в края на всяка година публикува общи данни.

92 аборта са извършени на момичета на възраст под 15 години, като 39 от тях са по желание на детето.

Близо 1600 тийнейджърки във възрастовата група от 15- до 19-годишна възраст са прекъснали бременността си, като при 935 това е направено по желание. В останалите случаи става въпрос за спонтанен аборт. Близо 9000 жени на възраст над 30 години, и още близо 7000 на възраст между 20 и 29 години са избрали аборт по желание.

Традиционно, най-много аборти са извършени в столицата – 3072. 9 от тях са на момичета под 15 години, като 4 от бременностите са прекъснати по желание. В столицата са направени и 1708 аборта по желание, като 1057 от тях са на жени на възраст над 30 години.

С 2192 прекъснати бременности Пловдив се нарежда на второ място след столицата. Там повече от половината аборти – 1184, са извършени по желание на жените. 551 бременности са приключили със спонтанен аборт. Отново жените над 30-годишна възраст най-много са се подлагали на процедура за премахване на детето – 1164.

Тежката статистика за неродените български деца продължава със Стара Загора, Бургас, Плевен и Варна, където са извършени също аборти – съответно, 1204 в Стара Загора, 1110 в Плевен, 1172 в Бургас, и 1046 във Варна.

Градовете с най-малко прекъснати бременности са Видин – едва 43, сред които нито една при момиче под 15-годишна възраст; Разград – общо 73, сред които само един по желание на момиче до 15 години, и Смолян – 88.