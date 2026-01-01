От огнената енергия на нестинарите и космическия ритъм на гайдата, през многоцветните чипровски килими и хипнотичното многогласно пеене – до тайните на Сурва. В навечерието на Великден в „Темата на NOVA” журналистът и водещ Ани Салич и операторите Георги Георгиев и Таси Асенов тръгват по следите на живите съкровища на България.

Сред традициите, останали по българските земи в наследство от древни времена и забравени култури, са дори разказвачите на народни приказки, занаятчиите и билкарите. А всички те се оказват изключително ценен културен феномен, казват историци и етнографи. Ето защо България е една от държавите в света с най-много нематериални културни обекти, вписани от ЮНЕСКО като живи символи на световната човешка памет. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

