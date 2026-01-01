Сънят все по-често се признава като основен фактор за здравето, като недоспиването се свързва с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания, затлъстяване, депресия и по-ниска продуктивност. Докато градовете търсят начини да подобрят качеството на живот на своите жители, изследователи проучват дали характеристиките на градската среда могат да помогнат на хората да спят по-добре.

Ново проучване показва, че по-зелените квартали и улиците с по-силно визуално „ограждане“ – например когато сгради или дървета оформят пространството около пътя – са свързани с по-дълъг сън. В същото време кварталите с по-удобна за пешеходци улична мрежа се свързват с по-кратка продължителност на съня, съобщи "Евронюз".

Учени от Osaka Metropolitan University са изследвали как обликът на кварталите и усещането за сигурност влияят върху съня на работещи хора на възраст между 40 и 59 години, живеещи на третия или по-нисък етаж в жилищни сгради в Токио.

Изследователският екип е използвал изкуствен интелект за анализ на над 200 000 изображения от Google Street View, за да идентифицира визуалните характеристики на градската среда. След това данните са сравнени със самооценката на качеството на съня на 1089 работещи жители на ниските етажи на жилищни блокове.

Резултатите показват, че улиците, обградени от дървета или сгради, са свързани с по-малко симптоми на безсъние и по-дълъг сън. Учените установяват също, че тази връзка вероятно се дължи отчасти на по-високото усещане за сигурност и по-жизнената атмосфера в тези квартали.

„Нашите резултати потвърждават значителната положителна връзка между усещането за сигурност и продължителността на съня“, посочват изследователите.

По-зелените райони са свързани с по-висока степен на сигурност и съответно с по-дълъг сън. За разлика от тях кварталите с по-пешеходно ориентирана инфраструктура са били свързани с по-ниско усещане за сигурност и по-кратка продължителност на съня.

Авторите на изследването смятат, че резултатите разширяват разбирането за влиянието на градската среда върху здравето и могат да помогнат при бъдещото планиране на по-здравословни градове.