Малка група хора почти не спят нощем – и никога не страдат от това. Науката е на път да открие защо това е важно за всички нас. В съвременния свят, изпълнен със светлини и екрани, сънят става все по-оскъден – дотолкова, че една трета от възрастните в САЩ не достигат препоръчителните 8 часа сън, пише Science Focus.

За малък процент от хората обаче това не е проблем. Те притежават своеобразна „суперсила“. Между 1 и 3% от населението не се нуждаят от осем часа сън и функционират напълно нормално с едва 4–6 часа. Тези хора са известни като „краткоспящи“.

Учените вече започват да разбират защо това е възможно. Оказва се, че става дума за генетична особеност, а не за навик или дисциплина. През последните десетилетия са открити няколко гена, включително DEC2, които позволяват на някои хора да спят по-малко, без това да вреди на здравето им. Тези гени влияят върху вещества в мозъка, които поддържат бодростта.

Изследвания върху мишки показват, че при въвеждане на такива мутации животните спят по-малко, без да се наблюдават негативни ефекти. Досега са свързани поне седем гена с този феномен. Според специалисти като проф. Гай Лешзинер, краткият сън е изцяло генетичен и често хората дори не осъзнават, че са различни.

Това отваря интересна възможност – дали някой ден и останалите хора биха могли да придобият тази способност?

Ключът може да бъде в технологията CRISPR – метод за редактиране на гени, който позволява прецизни промени в ДНК. Той вече се използва за лечение на генетични заболявания, но в бъдеще може да се приложи и за „подобряване“ на човешките способности, включително нуждата от сън.

Според експерти теоретично е възможно да се „програмира“ по-кратък сън, но това е сложен процес, тъй като са замесени множество гени. Освен това възникват и социални въпроси – как бихме използвали допълнителните часове будно време.

Все пак развитието на науката е бързо. За първи път учените сериозно обсъждат възможността един ден четири часа сън да бъдат напълно достатъчни. Не днес, не утре – но може би скоро.