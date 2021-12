Тази вечервлязоха в епична битка за първото място в най-мистериозното шоу „Маскираният певец“ – сезон 3 по NOVA стана големият победител. Под изящната маската се криешеПод маската на Носорогът се криеше Миро. А под маската на Гъбарко се оказа прекрасната Крисия.В трети сезон посрещнахме нов водещ и нов специален детектив. Четиринадесет уникални маски завладяха ефира и се впуснаха в мистериозната надпревара, но само три стигнаха до финалната права на шоуто. Те ще имат възможността да изпеят по две песни на сцената на „Маскираният певец“ в борба за гласовете на зрителите и голямата победа.Големият финал на най-мистериозното шоу бе открит от гост-маската, който очарова зрителите с парчето Fly Me To The Moon на Франк Синатра. Квалитетното жури не успя да разгадае, че под маската се крие Башар Рахал.Веселиятизненада публиката с един от първите и най-големи хитове на поп кралицата Мадона – провокативното парче Like a Virgin от 1984 г.Загадъчниятдонесе свежо настроение на сцената с парчето на британската рок банда Coldplay – Adventure of a Lifetime.Мистериознатаизбра да покори сърцата на публиката с дебютната песен на американския соул дует Gnarls Barkley – Crazy.Гост-маскатаразтърси сцената със световноизвестната рок балада на Queen "We Are The Champions" от албума News of the World. А под нея се криеше Деси Добрева.изненада зрителите за втори път с неочаквания си избор – нежната балада „Ако утре ме губиш“ на Преслава. Парчето е дело на композитора Vasilis Gavriilidis и текстописката Анастасия Мавродиева.хвърли ръкавица на конкурентите си с една от най-популярните, обичани и награждавани песни на Миро – „Губя контрол когато“.изпълни емблематичната фолклорна песен „Лале ли си, зюмбюл ли си?“.За подобаващ финал маските излязоха заедно, за да изпълнят парчето на Majestic x Boney M - Rasputin.