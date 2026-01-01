„Топ Гън 3" е официално в разработка, като сценарият е в напреднал етап и филмът ще събере отново Том Круз и продуцента Джери Брукхаймър, обяви съпредседателят на филмовия отдел на „Парамаунт" Джош Грийнстийн в четвъртък на форума „СинемаКон". Името на режисьора не бе споменато.

Продължението на „Топ Гън: Маверик" от 2022 г. е в разработка от няколко години, като съсценаристът на „Маверик" - Ерен Крюгер - бе нает да напише сценарий преди две години. „Маверик", режисиран от Джо Козински и с участието на Майлс Телър и Глен Пауъл, бе огромен касов хит, спечелвайки 1,5 млрд. долара в световен мащаб - десетилетия след оригинала на Тони Скот от 1986 г. Успехът накара Стивън Спилбърг да отдаде заслуга на Круз за спасяването на кинобизнеса след пандемията.

Собственикът на „Парамаунт" Дейвид Елисън, продуцирал „Маверик" чрез компанията си „Скайданс", изрично посочи „Топ Гън 3" като основен приоритет за студиото на среща с пресата миналото лято. Той заяви, че ще работи с Круз, докато звездата - с която е направил десет филма - иска да разказва истории заедно с него.

Макар Круз да не излезе на сцената при обявяването, той откри презентацията на „Парамаунт" с видео, заснето на емблематичната водна кула на студиото. В клипа, режисиран от Джон М. Чу, десетки холивудски звезди изброиха най-големите хитове на студиото, а Круз завърши с думите: „Бъдещето изглежда доста добре".