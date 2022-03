Певицата Тейлър Суифт ще получи почетна научна степен от Нюйоркския университет и ще се изкаже на церемонията за дипломирането на възпитаниците му, съобщи ЮПИ.



Тя ще стане доктор на изкуствата, honoris causa, на церемония на 18 май в Ню Йорк. Тя ще е първата след прекъсването заради пандемията от COVID-19.



"Нямам думи колко съм развълнуван да се срещна с дипломиращи се, родители, преподаватели на церемонията на Нюйоркския университет. От 2019 г. сме лишени от подобни празници, от обща радост и усещахме остро това" - каза президентът на университета Андрю Хамилтън.



Тейлър Суифт е спечелила 11 награди "Грами". Тя е номинирана за албум на годината на тазгодишните награди за "Evermore", издаден през декември миналата година. Сред най-известните й песни са "We Are Never Ever Getting Back Together," "Shake It Off," "Bad Blood", "Look What You Made Me Do."