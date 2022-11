Американската певица Тейлър Суифт изцяло превзе класацията на "Билборд" за сингли, като парчета от новия й албум "Midnights" заеха водещите десет места, предадоха световните осведомителни агенции.



Тя е първият изпълнител в историята с подобно постижение.



Суифт надмина Дрейк, който държеше предишния рекорд с девет от десетте най-добри песни в чарта през септември 2021 г.



Новият албум на певицата излезе на 21 октомври. Стандартното издание съдържа 13 песни, а луксозната версия има и бонус седем песни. "Midnights" имаше едно от най-големите представяния на албуми за последните почти седем години. "Билборд" съобщи, че Тейлър Суифт се изравнява с Барбра Стрейзънд като изпълнителката с най-много албуми, изкачили се на върха на чарта.



Първото място в класацията за сингли е за "Anti-Hero", чийто текст "Аз съм/Здравей/аз съм проблемът/аз съм" бързо се превърна в хит в платформата ТикТок. Останалите песни в топ 10 на чарта на "Билборд" са "Lavender Haze", "Maroon", "Snow on the Beach", "Midnight Rain", "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own, Kid," "Karma" и "Vigilante Shit".